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Создайте туннельнаCloudPub

Отечественная альтернатива ngrok. CloudPub объединяет прокси-сервер, шлюз и туннель в вашу локальную сеть для публикации контента, приложений и API

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Доступно для
Возможности

Что умеет CloudPub?

Прокси для приложений

Быстро предоставьте доступ к вашему локальному серверу коллегам и заказчикам

Веб-публикация баз данных 1С

Удобный и экономный способ работы для небольших компаний

Публикация серверов Minecraft

Поделитесь своими мирами с друзьями и создайте свой сервер

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Назначение

Зачем нужен CloudPub?

CloudPub используется для создания публично доступного URL, который перенаправляет трафик из интернета на ваш компьютер.
Это обеспечивает удобный способ предоставления доступа для внешних пользователей к ресурсам на вашем компьютере или на других компьютерах в вашей локальной сети, без необходимости сложных настроек или изменения конфигураций роутеров.
CloudPub предоставляет возможность перенаправления HTTP трафика, проброс TCP и UDP портов, публикацию конфигураций 1C и серверов Minecraft в интернет, а так же многое другое.
Это делает его универсальным инструментом для обеспечения доступа к различным видам локальных ресурсов.
CloudPub доступен как в виде утилиты для командной строки, так и в виде приложения с графическим интерфейсом, что позволяет использовать его как опытным, так и начинающим пользователям.
Integration
Использование

Как начать работу?

Выполните эти три простых шага для публикации ваших приложений
Для начала работы нужно выполнить три шага
  • 1
    Скачайте и установите версию для вашей операционной системы
    • Приложение с графическим интерфейсом для x86_64
    • Утилита командной строки для x86_64
  • 2
    Привяжите приложение к аккаунту

    Если вы используете приложение с графическим интерфейсом, просто введите свой логин и пароль для авторизации.

    Если вы используете утилиту командной строки, выполните в терминале команду для сохранения ключа API в файле кофигурации:

    0

    Для получения ключа API зарегистрируйтесь в личном кабинете.

  • 3
    Теперь вы можете публиковать ваши приложения

    Если вы используете приложение с графическим интерфейсом, нажмите на "Опубликовать"

    Для публикации локального WEB сервера из командной строки выполните команду*

    0

    Более подробную информацию вы можете найти в документации

    * Порт 8080 приведен для примера

rocket

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Бесплатная версия и прозрачная цена

Начните использовать CloudPub с бесплатной версии. Перейдите на PRO-план, чтобы получить дополнительные функции и поддержку.
Бесплатная
0р.
Публикация HTTP и HTTPS сервисов
Эфемерные (случайные) поддомены
Публикация TCP и UDP на случайном порту
Автоматические SSL сертификаты
Публикация баз 1C
Постоянные поддомены на cloudpub.ru
Публикация TCP и UDP на статическом порту
Техническая поддержка
Начать
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4999p.0р.
Публикация HTTP и HTTPS сервисов
Эфемерные (случайные) поддомены
Публикация TCP и UDP на случайном порту
Автоматические SSL сертификаты
Публикация баз 1C
Постоянные поддомены на cloudpub.ru
Публикация TCP и UDP на статическом порту
Техническая поддержка
Начать
Бесплатная
0р.
Публикация HTTP и HTTPS сервисов
Эфемерные (случайные) поддомены
Публикация TCP и UDP на случайном порту
Автоматические SSL сертификаты
Публикация баз 1C
Постоянные поддомены на cloudpub.ru
Публикация TCP и UDP на статическом порту
Техническая поддержка
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