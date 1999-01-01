Что умеет CloudPub?
Прокси для приложений
Быстро предоставьте доступ к вашему локальному серверу коллегам и заказчикам
Веб-публикация баз данных 1С
Удобный и экономный способ работы для небольших компаний
Публикация серверов Minecraft
Поделитесь своими мирами с друзьями и создайте свой сервер
Зачем нужен CloudPub?
Как начать работу?
- 1
Скачайте и установите версию для вашей операционной системы
Linux
- 2
Привяжите приложение к аккаунту
Если вы используете приложение с графическим интерфейсом, просто введите свой логин и пароль для авторизации.
Если вы используете утилиту командной строки, выполните в терминале команду для сохранения ключа API в файле кофигурации:0
Для получения ключа API зарегистрируйтесь в личном кабинете.
- 3
Теперь вы можете публиковать ваши приложения
Если вы используете приложение с графическим интерфейсом, нажмите на "Опубликовать"
Для публикации локального WEB сервера из командной строки выполните команду*0
Более подробную информацию вы можете найти в документации
* Порт 8080 приведен для примера
Зарегистрируйтесь сейчас и получите год бесплатной PRO версии!
В честь запуска нашего нового проекта, мы рады предложить вам эксклюзивную возможность! Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите целый год бесплатного доступа к нашей PRO версии. Испытайте все преимущества и возможности нашего сервиса без дополнительных затрат.