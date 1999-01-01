Назначение

CloudPub используется для создания публично доступного URL, который перенаправляет трафик из интернета на ваш компьютер.

Это обеспечивает удобный способ предоставления доступа для внешних пользователей к ресурсам на вашем компьютере или на других компьютерах в вашей локальной сети, без необходимости сложных настроек или изменения конфигураций роутеров.

Это делает его универсальным инструментом для обеспечения доступа к различным видам локальных ресурсов.

CloudPub доступен как в виде утилиты для командной строки, так и в виде приложения с графическим интерфейсом, что позволяет использовать его как опытным, так и начинающим пользователям.